“Ci dovete aiutare”. Brutto momento per Sossio Aruta e Ursula. Lo hanno scoperto per caso

Chi avrebbe mai detto che Sossio Aruta dal trono Over di Uomini e Donne sarebbe un giorno approdato nella celebre casa del GF Vip? Il suo volto fino a poco tempo fa era collegato solo al famoso dating show di Maria De Filippi, di recente invece si è fatto conoscere quotidianamente nello spiato appartamento di Cinecittà, mostrando apertamente i suoi pregi ma anche i suoi difetti. Non sono mancati infuocati litigi durante la lunga permanenza sotto ai riflettori, uno degli scontri più sconvolgenti è stato sicuramente quello avuto con Teresanna Pugliese, anche lei ex star del noto programma d’incontri.

Sossio Aruta è tornato a casa e può godere il piacere ritrovato di trascorrere le sue giornate con la compagna Ursula, i loro rispettivi figli e l’ultima nata di recente, il primo frutto del loro amore, scattato sotto gli occhi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Non sono mancate aspre polemiche social dopo il rientro nella realtà di tutti i giorni, scaturite dalle considerazioni social che l’ex corteggiatore di Canale 5 ha fatto per iscritto nei riguardi di alcuni ex coinquilini, conosciuti nel famoso reality.

Il successo riscosso dall’esperienza ha portato ancora più popolarità al volto televisivo, ma la medaglia ha sempre due facce e quella negativa si è presentata con brutte notizie per la famiglia Aruta. Ursula Bennardo ha chiesto aiuto ai suoi quasi 400mila follower, tramite un appello su Instagram, perché un malintenzionato ha creato un account fake spacciandosi per la celebre coppia nata in televisione. “Vi devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo che si spaccia per me e Sossio. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi audio, e promettono lavoro”, ha spiegato allarmata l’ex dama di Uomini e Donne.

I due volti del piccolo schermo erano visibilmente preoccupati mentre giravano le Instagram stories, con lo scopo di chiedere solidarietà al loro pubblico virtuale e di aiutare le possibili vittime di una simile truffa. Il popolo del web ha subito ascoltato la notizia e la sta prontamente diffondendo, oltre che segnale in gruppo il profilo incriminato. Nel frattempo Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno svelato di aver raccolto molte informazioni utili per riuscire ad incastrare al più presto il malfattore, prima che riesca ad ingannare molte persone con la sua trappola. La compagna dell’ex gieffino ha spiegato di aver già denunciato il problema alla polizia postale e che sia in attesa di risvolti.

