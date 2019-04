Su Amazon, Guava Island di Donald Glover

Girato a Cuba con Rihanna che recita e non canta

Girato in quattro settimane a Cuba e tenuto segreto il nuovo film del poliedrico Donald Glover e del regista Hiro Murai ha debuttato su Amazon: “Guava Island” e’ una favola di 54 minuti in cui Glover e un cast di eccezione – Rihanna, Letizia Wright di “Black Panther” e Nonso Anozie di “Trono di Spade” – danno seguito ai loro progetti comuni, la serie premio Emmy “Atlanta” e il video musicale premio Grammy “This is America” che Donald, attore, scrittore, comico, producer, regista, Dj ha girato firmandosi col nome del suo alter ego musicale Childish Gambino.Presentato in anteprima al festival di Coachella e ora su Amazon Prime, il film racconta la storia di Deni, un musicista che crede nel potere unificante della musica per i cittadini della sua piccola e povera isola. Promette alla sua ragazza Kofi (Rihanna) che scrivera’ una canzone bella almeno quanto lei. La vera attrazione sta nella chemistry tra il 35enne Glover e la 31enne Rihanna (che non canta una nota).

Ansa