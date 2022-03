“Ultima fermata”, Simona Ventura tra le coppie in crisi

Mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5 debutta il nuovo programma

Proseguire il viaggio insieme o lasciare quel binario per sempre? Mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5 debutta “Ultima fermata“, il programma di Fascino P.g.t per Mediaset.

Alla conduzione Simona Ventura, voce narrante delle storie raccontate. Tre invece sono le coppie finora svelate.

“I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse è meglio fermarsi con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro”, spiega la Ventura.

LE COPPIE: STEFANIA E MAURIZIO – Stefania e Maurizio sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di avere un figlio. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo…”, spiega Maurizio.

VALENTINA e SAMUEL – Valentina e Samuel sono sposati da sei anni e il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei ha conosciuto un altro. Valentina ha inviato a Samuel una lettera dove chiede il divorzio consensuale. Il marito però vuole “recuperare il matrimonio”.

ADRIANA E JONATAN – Adriana Seredova e Jonatan Rosati stanno insieme da quattro anni. Non si sa perché e chi ha scritto al programma né il motivo della crisi. Una cosa è certa, Jonatan è intenzionato ad “affrontare questo problema”.