Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, tensione dopo il Gf Vip: «Ha mentito, ho le prove»

Continua la faida tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Doveva essere una delle storie d’amore nate nella casa del Grande Fratello Vip e invece si è trasformata in una relazione mai consumata e data in pasto ai talk show pomeridiani. L’opinionista continua a parlare dell’ex a Pomeriggio 5 dicendo di avere le prove delle menzogne della donna.

A distanza di qualche settimana la situazione tra i due ex non si è ancora risolta. Biagio D’Anelli ha fatto fronte comune con Nicola Pisu, il gieffino che aveva perso la testa per Miriana all’inizio del reality, ed è a caccia di nuove prove contro di lei. Secondo l’opinionista, infatti, Miriana Trevisan non avrebbe mai avuto intenzione davvero di dargli il suo numero e lo avrebbe preso in giro.

«Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana», le parole di Biagio.

A Pomeriggio 5 è stato notato, inoltre, che Miriana ha pubblicato sui social un video che li riguarda: «È una canzone che lei mi ha dedicato al Grande Fratello, sono molto contento che lei balli, continuasse a ballare il cha cha cha, ma le auguro tanta fortuna, ma si va avanti».



