I Bennifer hanno trovato il loro nido d’amore ed è una villa (da sogno) che vale 50 milioni

La cornice ideale per coronare il loro amore

A un anno dal ritorno di fiamma dei Bennifer, Jlo e Ben Affleck hanno finalmente trovato la casa dei loro sogni. La ricerca di una villa mozzafiato per ospitare i figli di entrambi era iniziata la scorsa estate e si era concentrata a Beverly Hills, ma dopo molto peregrinare la coppia ha preferito optare per il quartiere patinato di Bel-Air, a Los Angeles. La determinazione è stata tanto di Jenny, che abitualmente risiede in Florida, ma che ora pare decisa a non dividersi più dal suo uomo che vive in California, quanto di Ben, che a Guadalupe, la mamma della sua bella, ha promesso che non l’avrebbe più fatta soffrire. Ormai la popstar, che il 10 febbraio è uscita al cinema con il nuovo film Marry me – ogni riferimento con la sua love story è puramente casuale – ormai è legata a filo doppio con l’attore e questa casa sembra la cornice ideale per coronare il loro amore.

Ma veniamo alle caratteristiche dell’immobile. Date le dimensioni, più che di una casa, si tratta di una tenuta, distribuita su circa 2000 metri quadri con la bellezza di 10 camere da letto e 17 bagni. All’ingresso un maestosa scalinata divide la zona giorno dalla zona notte e costituisce il punto nevralgico della casa, che è dotata anche di sala cinema e svariati spazi relax, compreso angolo bar con bancone in marmo. Gli interni sono raffinati e curati nei minimi dettagli, a partire dai camini e dall’elegante boiserie in legno che riveste molti degli ambienti. La casa, totalmente immersa nel verde, si affaccia direttamente sulla piscina con vista sulle colline. Il tutto alla modica cifra di 50 milioni di dollari.

Secondo quanto riporta il sito di informazione Tmz, Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno ancora firmato il rogito e può essere che ci siano gli ultimi dettagli da definire prima dell’acquisto. Di certo la proprietà soddisfa ampiamente l’esigenza di ospitare la loro famiglia allargata, composta dai figli che Ben ha avuto con la sua ex moglie Jennifer Garner – Violet, 16 anni, Seraphina, 13 anni, e Samuel, 10 – e quelli di JLo con l’ex marito Marc Anthony, con cui nel 2008 ha avuto i gemelli Max ed Emme. Per dirla con un film, “tutti insieme appassionatamente”.

elle.com