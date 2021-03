Rai2, stasera torna “Ve ne siete mai accorti?”

Nella seconda puntata di “Ve ne siete mai accorti?”, alle 23.10 su Rai2, Maurizio Battista continuerà ad analizzare – con la sua dirompente comicità – le gestualità, gli atteggiamenti e le abitudini degli italiani. In particolare, si soffermerà con ironia sul comportamento scorretto e pericoloso da parte dei furbetti e degli opportunisti. Sul palco, insieme a Maurizio Battista, il Giudice Censore, il Menestrello, l’Ispettore della Siae e la “voce fuori” campo di Vittorio Rombolà. Ospiti della puntata, Nadia Visintainer – ex ragazza Cin Cin della trasmissione degli anni ’80 “Colpo Grosso” – Andrea Agresti, Claudio Lauretta e Davide De Marinis, per l’occasione, insolito e accattivante trio canoro; Gianfranco Phino e Katamura & Seguacio. Con loro Maurizio Battista si interfaccerà, duettando ed evidenziando una esplosiva poliedricità fuori dal comune.