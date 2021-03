Il ritorno di Lana Del Rey: sognante e malinconica con “Chemtrails Over The Country Club”

Dopo il grande successo del precedente disco “Norman Fucking Rockwell”, uscito nel 2019 e candidato ai Grammy, arriva finalmente il nuovo album di Lana Del Rey. Il settimo lavoro della cantante americana si intitola “Chemtrails Over The Country Club” e include 11 nuove tracce sognanti, tra malinconia e chiaroscuri. Perla dell’album è la cover del classico di Joni Mitchell, “For Free”, cantato in collaborazione con Zella Day e Weyes Blood, una canzone che per Lana “significa tutto”, come rivelato nell’intervista esclusiva a Mojo. Alla rivista americana la Del Rey ha raccontato che dai brani del nuovo album traspare un suo lato “più vulnerabile, e più innocentemente emotivo”. Intanto pochi giorni prima dall’uscita, aveva condiviso un messaggio con video molto enigmatico: “Questo è il mio ultimo post mentre il mio album si avvicina rapidamente. Grazie mille a tutti i miei amici per il vostro supporto fino ad ora e… per tutto. Finché non ci rivedremo, sarò là fuori da qualche parte correndo con i lupi”. A fine fine maggio 2020 Lana Del Rey aveva condiviso un messaggio sui social, anticipando la data d’uscita del disco per settembre. Ma a causa dell’emergenza sanitaria, è stata costretta a posticipare il tutto per alcuni ritardi nella produzione del disco. Il primo singolo estratto dal disco è stato “Let Me Love You like a Woman”, che è arrivato sulle piattaforme digitali a ottobre 2020.

A gennaio è uscito il singolo “Chemtrails Over The Country Club” e poche settimane fa un teaser aveva lanciato il video di “White Dress”, ispirato ai film di David Lynch, uscito contestualmente all’album. A fine luglio invece Lana ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Violet Bent Backwards over the Grass”, uscito in versione audiolibro; la seconda parte, “Behind the Iron Gates – Insights from the Institution”, dovrebbe uscire nelle prossime settimane.

Ma non è finita qui. A quanto pare il 2021 sarà davvero il suo anno. Appena uscito “Chemtrails Over the Country Club”, la Del Rey ha già annunciato che il suo prossimo album intitolato “Rock Candy Sweet” uscirà l’1 giugno 2021.

Tgcom24