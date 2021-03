Canale 5, Giorgia Venturini debutta al timone di “X-Style”

Da domani, Giorgia Venturini debutta al timone di “X-Style”, magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile.

In questa puntata:• incursione nella moda capace di andare oltre i clichè, tra nostalgia e futuro, accenti tribali e lusso bon ton. Dallo stile Ugly chic di Prada, regina di una certa ”brutta eleganza”, ai Nerd di Gucci, guidati dall’attrice Silvia Calderoni. Un’estetica spiazzante per celebrare la diversità e la libertà d’espressione.

• Incontro con Ginevra Mavilla, giovanissima ma già affermata influencer, capace di raccontare alle nuove generazioni i codici della storica Maison Dior.

• Gwen Stefani, regina del Pop anni 90 torna in grande stile sulla scena musicale con il nuovo videoclip “Let me reintroduce myself” (“Lasciate che mi presenti di nuovo”). La star statunitense gioca con il tempo, ripropone tutti i suoi look più iconici e si rimette in gioco all’età di 51 anni.

• E ancora, quando la realtà supera l’immaginazione, il presente può trasformarsi in desiderio di fuga. Così, in un momento di incertezza, distopia e fantascienza affollano i nostri schermi…da Tom Cruise, pronto a viaggiare nello spazio a bordo dei razzi di Elon Musk a Ridley Scott, padre dell’indimenticabile Blade Runner, che immagina una nuova umanità guidata dagli androidi.

• X-Style incontra Gabriele Muccino. Il regista, tra i più amati in Italia, ha accettato una sfida entusiasmante: realizzare un cortometraggio utilizzando solo uno smartphone. Il risultato è “Living in a movie”, otto minuti per entrare in un gioco di specchi che separa finzione e realtà.