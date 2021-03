Alena Seredova, compleanno con tutti i suoi amori: “Finalmente sono serena”

La modella ceca celebra i suoi 43 anni con una dolcissima festicciola in famiglia. Ed è il ritratto della felicità

Alena Seredova ha compiuto 43 anni e può dirsi felice in tutto e per tutto. È il primo compleanno da mamma di tre per la modella ceca naturalizzata italiana che è stata festeggiata dai suoi grandi amori: i figli Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, il compagno Alessandro Nasi e la piccola Vivienne Charlotte.

“CI HO MESSO DEL TEMPO” – “Ci ho messo un po’ di tempo ma adesso sono serena”, confessa Alena ai



suoi follower in occasione del suo compleanno. “Ho provato una delusione e un dolore pazzeschi”, aveva raccontato a Verissimo, parlando del matrimonio finito malissimo con Gigi Buffon, “per molto tempo non ho parlato per proteggere i miei ragazzi, ma rimane comunque il padre dei miei due figli maschi”.

PRIMO COMPLEANNO DA MAMMA DI TRE – Le sofferenze del passato sono alle spalle. Con la sua bimba Vivienne Charlotte, che il prossimo 19 maggio spegne la prima candelina, la sua famiglia allargata è perfetta… e non verrà allargata ulteriormente. Alena è fotografata tra mazzi di fiori bianchi, con intorno i suoi ragazzi, il compagno Alessandro Nasi e la loro piccolo in braccio, ed è il ritratto della felicità.





Oggi.it