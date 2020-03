Temptation Island, Massimo e Sonia innamorati pazzi: convivenza avviata

A quasi un anno dall’ultima edizione di Temptation Island, procede a gonfie vele la relazione tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. I due si sono conosciuti nel reality show di Maria De Filippi: lui era fidanzato con Ilaria Teolis mentre lei era una delle tentatrici. Dopo il programma, che ha portato alla fine tra Massimo e Ilaria, Colantoni e Sonia hanno avuto modo di approfondire la loro amicizia e sono stati travolti dalla passione. Oggi il rapporto procede a gonfie vele, tanto che sono già andati a convivere a Roma. E in futuro potrebbero arrivare anche progetti più seri…”Ci completiamo. Siamo passionali, divertenti, veri. Il mio Massimo è impaziente, diretto, disordinato, ma sempre spontaneo, generoso, estroverso”, ha raccontato la ballerina al settimanale Nuovo.

“Pregi e difetti fanno di lei una ragazza unica. Sa mettersi in discussione, è puntigliosa, severa con se stessa e sensibile. E riesce a essere sempre spumeggiante, dinamica e premurosa. Non potrei desiderare di più, lei è un dono per la mia vita”, ha aggiunto Massimo Colantoni. Per l’imprenditore l’ex fidanzata Ilaria Teolis è solo un ricordo lontano, come puntualizzato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti: “Il passato non si può cancellare. Porto con me tutti i ricordi, belli o brutti che siano. Sicuramente io sono maturato molto e questo lo devo a Sonia. Dopo Temptation Island Ilaria ha provato a riconquistarmi, ma per me era finita“. Oltre a convivere, Sonia e Massimo condividono anche la passione per lo sport: insieme praticano kick boxing e fit boxing.

E mentre Massimo è felice con Sonia, pure Ilaria Teolis ha ritrovato l’amore. Da qualche mese la modella fa coppia fissa con Andrea, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello showbiz.

Gossipetv