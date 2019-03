Stasera su Rai2 ci sarà un nuovo appuntamento con “Povera patria”

Stasera su Rai2 alle 23, “Povera Patria”, il programma condotto da Annalisa Bruchi, affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli si aprirà con il racconto dei carabinieri che a Milano hanno salvato i 51 bambini dal rogo del pulmino evitando una strage.

La parte politica vedrà invece protagonisti Lucia Borgonzoni, sottosegretario Ministero dei beni culturali, Simona Bonafè del Pd e l’economista Giulio Sapelli. Al centro del dibattito la visita del leader cinese Xi Jinping e l’immigrazione, mentre i Gilet gialli sono al centro dell’editoriale di Alessandro Giuli. Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca e ideologo della destra nazionalista, sarà ospite in studio per rispondere alle domande degli opinionisti.

Il programma proseguirà discutendo la proposta leghista di riaprire le case chiuse con Mario Adinolfi, Efe Bal, la psicologa Maura Manca e Daniela Santanché di Fratelli d’Italia.

Il Fact Checking, inoltre, indagaherà questa settimana sui Paesi che hanno stretto accordi con la Cina mettendo in luce rischi e vantaggi.