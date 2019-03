Orlando Bloom mette in vendita la villa di Beverly Hills per 9 milioni di dollari

C’è aria di cambiamenti nella vita dell’attore Orlando Bloom. Dopo il ritorno di fiamma con Katy Perry e le voci su un imminente matrimonio tra i due, il divo di Hollywood ha messo in vendita la lussuosa villa di Beverly Hills alla cifra da capogiro di 9 milioni di dollari

Orlando Bloom e Katy Perry sono tornati insieme. E questo era già assodato. Oggi però il divo di Hollywood ha fatto l’ennesimo passo in avanti nella loro relazione, in vista di un imminente matrimonio. Ha deciso infatti di lasciare la lussuosa villa di Beverly Hills dove ha trascorso gli ultimi due anni da single e metterla in vendita.A dare la notizia è stata l’agenzia immobiliare che si sta occupando della vendita, The Oppenheim Group, la stessa che nel 2017 trattò con Orlando Bloom l’acquisizione del prestigioso immobile. La villa, situata nell’esclusiva Hillcrest Road, occupa una superficie di circa quattro mila metri quadrati, con 4 camere da letto e altrettanti bagni e gode di una spettacolare vista sulla città e sull’oceano. La tenuta, costruita in stile contemporaneo e minimalista, comprende anche un parco e una suggestiva piscina a sfioro.Nel corso dei due anni in cui Orlando Bloom ha vissuto qui da “scapolo d’oro” la casa ha vissuto una trasformazione. L’attore ha voluto, infatti, ristrutturare alcuni ambienti della villa aumentandone il valore. Oggi la proprietà viene venduta sul mercato a 9 milioni di euro e l’agente che segue la compravendita, Jason Oppenheim, ha chiaro il motivo. “La casa è stata ristrutturata con un design e una qualità eccezionali come lui desiderava, però Orlando Bloom si è fidanzato di recente e mi ha chiesto di vendere la casa”, ha spiegato in un’intervista al Los Angeles Time.Appare ormai chiaro che, salvo ripensamenti, la coppia si trasferirà insieme in una nuova abitazione. Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Sul profilo Instagram dei due personaggi era comparsa una foto che immortalava la coppia e lo scintillante anello al dito di Katy.

Novella Toloni, ilgiornale.it