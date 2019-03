Stasera Nada sarà la protagonista di “Radio2 Live”

Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, alle ore 22 arriva sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma per ‘Radio2 Live’ Nada. Cantautrice che fin dai suoi esordi firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali, come “Senza un perché”, inserita da Paolo Sorrentino nella colonna sonora della serie TV “The Young Pope”, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi, Nada per Rai Radio2 metterà in scena un concerto speciale. A rendere la serata ancora più esclusiva sarà lo storytelling dei padroni di casa Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Sul palco insieme a Nada anche Francesco Chimenti, chitarre e tastiere, Franco Pratesi, bassi e synth, Stefano Cerisoli, chitarre e Luca Cherubini, Celli e batterie. “É un momento difficile, tesoro” è il nuovo disco di inediti uscito il 18 gennaio 2019, lavoro che vede il ritorno alla produzione di John Parish – già produttore di artisti quali PJ Harvey, o Afterhours – e che sarà al centro di questo live di Rai Radio2, senza tralasciare però i grandi successi dell’artista. Per partecipare a ‘Radio2 Live’ sarà possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno dello spazio dedicato a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. ‘Radio2 Live’ è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.