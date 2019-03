Flavio Montrucchio: “Il Grande Fratello mi ha cambiato la vita”

Flavio Montrucchio è stato il primo ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, dove si è sottoposto al gioco de La Cassettiera.

Il successo arriva col Grande Fratello: “La mia vita è cambiata grazie al lavoro di barman, il mio secondo lavoro visto che di giorno lavoravo in banca. Vennero a fare le selezioni del Grande Fratello nel locale dove lavoravo e mi inquadrarono. Poi mi chiamarono per fare il GF. Nello stesso locale ci lavorava anche Luca Argentero”.

Dopo il reality arriva il piccolo schermo dove Montrucchio ha lavorato in varie fiction: “Ho lavorato con quelli bravi, come Virna Lisi. Mi ha insegnato molto. Una volta doveva darmi uno schiaffo e mi dice che, non sapendo fare le cose finte, lo schiaffo me l’avrebbe dato davvero. Arriviamo sul set e abbiamo dovuto interrompere le riprese per 4-5 ore perché io avevo la faccia talmente rossa che non si poteva andare avanti”.

La famiglia: “Io vengo dalla terra, la mia famiglia è una famiglia di contadini. Mio nonno mi ha insegnato l’umiltà, chi viene dalla campagna ha quel senso di purezza che io sto cercando di trasmettere a mio figlio. Con mio padre ho sempre avuto un bel rapporto, lo ringrazierò sempre. Purtroppo mio padre lavorava tanto e non l’ho potuto vivere tanto, oggi capisco quanto sia importante stare con i figli. Solo oggi, da genitore, capisco che è difficile anche per loro”.

Su Alessia Mancini, sua moglie: “Il primo appuntamento fu a Capodanno nel 2001. Ho ricordi confusi sul quel giorno, perché quando si è innamorati… Non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo”, conclude.

Filippo Limoncelli, Blitzquotidiano.it