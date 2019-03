Jennifer Lopez è pronta per il quarto matrimonio: «Siamo davvero felici»

La cantante, dopo l’incredibile proposta di Alex Rodriguez, è al settimo cielo: «Conosce i miei sogni e io conosco i suoi, insieme sentiamo di essere più forti». La prossima estate compirà 50 anni, potrebbe essere l’occasione giusta per andare di nuovo a nozze…

Jennifer Lopez, 49 anni, dopo tre divorzi (Marc Anthony nel 2011, Ojani Noa nel 1998 e Cris Judd nel 2003) e molteplici relazioni disastrose, aveva messo in conto l’idea di non sposarsi mai più. A scompigliare le carte è arrivato Alex «A-Rod» Rodriguez, ex giocatore di baseball fra i più celebri d’America e famoso playboy (nel suo cv da Madonna a Kate Hudson e Cameron Diaz, solo per citare le più conosciute). Si sono piaciuti subito, scoprendo di avere molto in comune (entrambi genitori e nella «fase migliore» della propria vita), e poco dopo l’anniversario dei due anni lui ha tirato fuori il colpo da maestro: si è inginocchiato – a favore di Instagram – su una spiaggia di Bahamas.

Con in mano un anello con diamante da 16 carati, il cui valore può arrivare fino a 5 milioni di dollari.

Jenny from the Block, da inguaribile romantica, non ha potuto che commuoversi. C’è chi dice che potrebbero sposarsi entro l’anno. «Siamo davvero felici», ha rivelato la cantante e attrice a People. Sono le sue prime parole dopo la proposta: «Apprezziamo quel che abbiamo fatto nelle nostre vite, e la fase che stiamo vivendo adesso è quella che ci piace di più». JLo e Alex stanno bene, nonostante ciclicamente torna a farsi sentire il «fantasma» dei tradimenti passati intorno al nome di lui.

Lei finora non gli ha mai dato peso. Preferisce cementare la loro unione, come con la collaborazione con il marchio di occhiali Quay Australiathis. La squadra funziona: sul red carpet e nei post social. «Tutto ciò che facciamo, lo facciamo insieme», ha continuato Jennifer, «Conosce i miei sogni e io conosco i suoi, insieme sentiamo di essere più forti». A completare il quadro ci sono le figlie di Rodriguez, Natasha, 14, ed Ella, 10 (avute entrambe dall’ex moglie Cynthia Scurtis) e le gemelle di 11 anni di lei, Max ed Emme, nate dal matrimonio con Marc Anthony.

«Il nostro è amore incondizionato», assicura la star che compirà 50 anni il prossimo luglio. Potrebbe essere l’occasione giusta per un nuovo matrimonio. Quello giusto. (Si spera).

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair