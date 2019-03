Il 29 marzo torna, su Joy, la serie “Will & Grace”

Oltre un decennio dopo l’ultima stagione, «Will & Grace» è tornata e ha convinto senza se e senza ma. La comedy che ha segnato il costume e conquistato 51 premi e 198 nomination – giunge alla 10° edizione (la seconda del revival) e debutta su JOI da venerdì 29 marzo, alle ore 21.15, con 16 appuntamenti in prima visione assoluta per l’Italia.

Imperdibili, come sempre, le avventure dell’ex avvocato gay Will Truman, dell’interior design e sua coinquilina Grace Adler, della ricchissima socialite Karen Walker e del disinibito gay (attore, cantante, ballerino, coreografo, cameriere, infermiere, presentatore…) Jack Mc Farland (rispettivamente, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes).

Con i quattro amici di New York, tante – straordinarie – special guest.

Alec Baldwin torna nei panni di Malcolm Widmark, lo spasimante di Karen; Leslie Jordan è il maturo e malizioso cripto-gay Beverley Leslie; Blythe Danner è la sofisticata e svanita mamma di Will, Marilyn Truman; Minnie Driver è Lorraine Finster, la figliastra e nemesi di Karen; Chelsea Hendler interpreta una donna di potere, la gay Donna Zimmer, Molly Shannon è la sempre svitata Val Bassett. Cameo di Jon Cryer (Two and a Half Men).

Novità della stagione, l’ingresso nel cast di David Schwimmer.

Il celeberrimo Ross Geller di Friends è la twitstar Noah Broader, un tipo che s’imbuca agli eventi di New York per parlarne male e mangiare à gratis. Molte le cose in comune con Grace, che vivrà l’esperienza come una sfida.

Matt Bomer, invece, è McCoy Whitman, un giornalista televisivo suadente e vanitoso, con il quale Will prova a fare coppia.

«Will & Grace» è prodotta e distribuita da NBCUniversal per NBC. Confermati gli storici ideatori e produttori esecutivi Max Mutchnick e David Kohan, come il regista e produttore James Burrows. Le riprese della serie sono realizzate live di fronte al pubblico, allo Stage 22 degli Universal Studios, di Hollywood.