“Uomini e donne”, Sara Affi Fella conferma la sua storia d’amore con Fedato

Si torna a parlare di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere finita nell’occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi Mastroianni, ha ripreso ad aggiornare i fan sulla sua vita sentimentale. Rispondendo ad alcune domande sulle Instagram Stories, Sara ha confermato il suo legame con Francesco Fedato. Pare che la frequentazione vada avanti già da mesi, ma la Affi Fella ha spiegato “È una cosa bella che preferisco tenere per me”. Lui è un calciatore nato Mirano nel 1992. Ha giocato sia nella serie B che nella serie A e attualmente il Foggia, che lo ha acquistato nel 2016, lo ha concesso in prestito al Trapani. I due sono stati avvistati proprio nella città siciliana. Sui social infatti alcuni utenti hanno scritto: “Oggi mentre facevo compere in un negozio della mia città, Trapani, ho incrociato Sara Affi Fella e il suo nuovo fidanzato Francesco Fedato: lei indossava una giacca larga e un cappellino, come se volesse nascondersi; lui invece è quello semi-nascosto dietro lo scaffale”. Mentre un altro ha detto di averli visti a cena insieme: “Si trovavano insieme sabato scorso in un bar conosciuto qui a Trapani”. Vedremo se questa volta sarà vero amore.

