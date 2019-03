Domenica torna, su Rai3, “Grazie dei fiori” con Pino Strabioli

“Largo ai giovani” è l’appuntamento di Grazie dei fiori di domenica 24 marzo alle 20.20 su Rai3 in cui Pino Strabioli e Gino Castaldo raccontano le giovani promesse della canzone italiana. Da un riferimento obbligato a “Non ho l’età”, interpretata da una Gigliola Cinquetti sedicenne, alla creazione della categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo in cui debuttano personaggi che avranno un successo mondiale come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia. Cantanti le cui canzoni diventano un manifesto della loro generazione. Non tutti però manterranno le promesse dell’alba, alcuni attraverseranno il mondo musicale come meteore ed altri canteranno addirittura con i propri figli come Andrea Bocelli nell’ultimo Sanremo. Ospite di Pino Strabioli è il giovane cantautore Giovanni Caccamo.