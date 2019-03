Arriva “L’odore del caffè”, il nuovo brano di Francesco Renga

E’ uscito “L’odore del caffè”, il nuovo singolo di Francesco Renga, scritto da Ultimo, che anticipa il suo prossimo disco “L’Altra Metà”, in uscita il 19 aprile con 12 nuovi brani. Dopo il ritorno discografico, Renga presenterà anche dal vivo il suo ottavo disco di inediti con “Verona e Taormina Live 2019”: due concerti all’Arena di Verona (27 maggio) e al Teatro Antico di Taormina (13 giugno). Due anteprima di un tour che prenderà il via il prossimo autunno e lo porterà dal vivo in tutta Italia.

ANSA