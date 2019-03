Ascolti tv, prosegue il successo di “Che Dio ci aiuti”

Ancora un grande successo in prima serata su Rai1 per la serie tv “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, che ha fatto registrare anche nell’ultima puntata una media di ascolti di 5 milioni 713 mila spettatori, pari al 25,5 di share. In particolare il primo episodio dal titolo “Addio” è stato visto da 5 milioni 864 mila spettatori con il 23,4 e il secondo, “La strada di casa”, da 5 milioni 591 mila, share del 27,7. Male per il film “Non si ruba in casa dei ladri” di Canale 5 che ha conquistato soltanto il 13,1% di share.

In prima serata su Rai2 il programma “Popolo sovrano”, di Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, è stato visto da 475 mila spettatori, pari ad uno share del 2,4. La prima serata di Rai3 prevedeva uno “Speciale Chi l’ha visto?” dedicato alla giornalista del TG3 Ilaria Alpi e al cineoperatore Miran Hrovatin uccisi venticinque anni fa a Mogadiscio, in Somalia, che ha fatto registrare 935 mila spettatori e uno share del 3.9%. Su rete 4 è andato in onda “Dritto e rovescio” che ha conquistato 795mila spettatori e il 4,5% di share. Lo speciale delle Iene, ovviamente su Italia1, ha conquistato l’8,3% e su la7 PiazzaPulita ha attirato uno share del 5%.