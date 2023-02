Svelati i primi nomi del cast dell’Isola dei Famosi 2023, tra i concorrenti anche l’ex Suor Cristina

(di Federica Zito) Il 17 aprile su Canale 5 torna l‘Isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi affiancata per il secondo anno consecutivo da Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, il nome dell’inviato invece è ancora segreto.

Cinque sono i “possibili” nomi che sbarcheranno in Honduras: Luca Di Carlo soprannominato “l’Avvocato del Diavolo”, noto al pubblico per essere il migliore amico di Ilona Staller che l’ha supportata in studio durante la sua partecipazione al reality nel 2022; Pamela Camassa, soubrette e compagna di Filippo Bisciglia, nota per aver vinto nel 2019 “Amici Celebrities, l’edizione Vip di Amici. Dovrebbero sbarcare sull’isola anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato 23enne Simone Antolini, ma la concorrente che ha suscitato più curiosità è Cristina Scuccia, conosciuta come “Suor Cristina” che ha deciso di abbandonare la vita monacale per ascoltare il suo cuore.

Ben presto scopriremo gli altri naufraghi che inizieranno la loro avventura sull’isola.

