Melissa Satta e Matteo Berrettini, baci alla luce del sole di Montecarlo

La coppia non si nasconde e davanti ai flash si lascia andare a tenere effusioni

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno coppia solo da pochi mesi, ma quella che è nata tra loro è una storia importante. Lo si capisce dal fatto che, nonostante entrambi siano noti per la loro riservatezza in ambito sentimentale, non facciano nulla per nascondere le loro effusioni ai flash dei paparazzi del settimanale Chi. La modella ha raggiunto il tennista a Montecarlo dove vive per un weekend a base di allenamenti e amore. Melissa Satta ha raggiunto Matteo Berrettini a Montecarlo, dove vive. Lui è stato impegnato con gli allenamenti per gran parte del tempo, ma ogni attimo libero l’ha dedicato alla sua compagna. Hanno pranzato insieme al circolo del tennis e si sono goduti lunghe passeggiate. I fotografi hanno colto i loro baci appassionati e gli attimi di tenerezza, come quando la ex velina poggia dolcemente la testa sulla spalla dello sportivo, oppure quando ammirano il mare o passeggiano mano nella mano.

Chi ben comincia…

Melissa Satta e Matteo Berrettini si conoscono da poco ma sono pazzi l’uno dell’altra. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici comuni subito prima di Natale e i due hanno avuto modo di approfondire la conoscenza durante una vacanza con un gruppo di amici. La scintilla ci ha messo poco a scoccare e pochissime settimane dopo erano già pronti a farsi vedere in pubblico insieme, durante una partita di basket al Forum di Assago. Le paparazzate della loro passione non sono mancate, ma la vera conferma del loro legame è arrivata quando il tennista ha partecipato come ospite d’onore alla festa di compleanno della showgirl.

A gonfie vele

Melissa Satta ha fatto subito conoscere Matteo Berrettini alle persone che ama di più, e lo stesso ha fatto il campione di tennis. Tra loro l’amore procede a gonfie vele, ma la ex velina è scaramantica: “Non mi voglio neanche più augurare niente, perché poi le cose crollano. Quello che viene viene”, ha detto durante un’intervista a “Verissimo”. Il riferimento è alla storia con Mattia Rivetti, finita a ottobre dopo due anni insieme, ma soprattutto al matrimonio naufragato con Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox. Lo sportivo invece ha alle spalle la relazione con Alja Tomljanovic, con cui ha condiviso tre anni intensi prima di dirsi addio. Insieme Melissa e Matteo sembrano aver trovato l’equilibrio perfetto e anche se il loro sentimento è appena nato sembra già solidissimo.