È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: da tempo era malata di Alzheimer

A dare l’annuncio della scomparsa della donna, 85 anni, è stata la figlia della coppia, Rosanna. “Ciao mami, buon viaggio”

Lutto per Lino Banfi: è morta la moglie, Lucia Zagaria, 85 anni, che da tempo era malata di Alzheimer. A darne l’annuncio è stata la figlia della coppia, Rosanna, con un post su Instagram. “Buon viaggio mamma”.

LUCIA ZAGARIA, LA SCOMPARSA

Rosanna Banfi ha pubblicato sui social una sua foto della madre da giovane, in bianco e nero, che la ritrae felice durante una giornata d’estate a mangiare un gelato. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” ha scritto l’attrice. “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino” aveva raccontato Rosanna Banfi a Verissimo, tempo fa. “Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”. Tanti i commenti dei follower e degli amici vip della famiglia Banfi come Mara Venier, Maria Grazia Cucinotta e Sandra Milo. Nessuna dichiarazione, al momento, da parte di Lino Banfi.

LUCIA ZAGARIA, L’AMORE CON LINO BANFI

Lino Banfi e Lucia Zagaria stavano insieme da oltre 60 anni. Si conobbero da ragazzini a Canosa di Puglia e si sposarono nel 1962. Sono rimasti sempre insieme, tra gli altri e i bassi della vita e della professione di lui, che ha conosciuto momenti bui e momenti di rinascita. Qualche anno fa, a Lucia Zagaria è stato diagnosticato l’Alzheimer. Un grande dolore per l’attore, che in una lettera ad Intimità, rivelò: “Ho scritto a papa Francesco. Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente” scrisse Banfi, come a voler parlare con sua moglie. “Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Ne aveva parlato anche tempo dopo, a Domenica In. “In questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme?” spiegò a Mara Venier. “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani.”.