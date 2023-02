Crisi Ferragnez: Chiara Ferragni lo ignora, Fedez dorme sul divano

Lui riappare sui social per un annuncio, ma di lei non c’è traccia

Chiara Ferragni è furiosa e ha sfrattato Fedez… dal lettone. Il rapper dorme sul divano? L’ultima indiscrezione sulla crisi dei Ferragnez racconta di una vita separata dentro le mura domestiche. Intanto lui torna social per annunciare un nuovo podcast e dà appuntamento ai follower con un live streaming, lei non ricondivide e non compare nelle Storie del marito. Se il silenzio di coppia è una mossa di marketing, il risultato è stato raggiunto, visto che su di loro si stanno versando fiumi di parole.

Lui riappare sui social

Fedez fa una piccola comparsa su Instagram, Chiara Ferragni lo ignora. Per l’ennesima volta il rapper appare nelle Storie, questa volta per un annuncio di lavoro. Comunica che darà inizio a un nuovo podcast e fissa un live streaming con i fan. L’influencer non sponsorizza il progetto del marito e tra i due è ancora gelo. Fedez non menziona la moglie, l’imprenditrice digitale lo snobba. Ormai il siparietto è sempre quello. Nonostante i due vivano ancora sotto lo stesso tetto e, a volte, escano pure insieme (sono stati paparazzati mentre entravano in un portone milanese e poi ancora a cena insieme e anche a una festa di compleanno), preferiscono mostrare distacco su Instagram. Un distacco che ai follower suona come una separazione tra loro, che del social hanno fatto la loro vita.

Lui dorme sul divano?

Chiara Ferragni ha cacciato dal lettone matrimoniale Fedez? Secondo le indiscrezioni raccolte da “Vanity Fair” da alcune fonti vicine alla coppia, il rapper dormirebbe sul divano nella casa a CityLife a Milano. L’influencer pubblica video e foto dei figli, ma si guarda bene dall’inquadrare il marito. Il rapper che aveva abituato i fan a mostrare siparietti quotidiani con i bambini pare aver chiuso con le gag, con le foto e con i filmini pure sui piccoli Leone e Vittoria. Un cambio di marcia improvviso e radicale che allarma i follower.

Che ne sarà della nuova casa?

Se Chiara Ferragni e Fedez non arriveranno a una conclusione di questa crisi nera in cui sono precipitati da Sanremo in poi, chi andrà a vivere nel nuovo appartamento con piscina condominiale che la coppia sta facendo costruire nel capoluogo meneghino? I progetti di famiglia pare stiano saltando uno dopo l’altro. Il Festival della Canzone Italiana che li ha visti tanto protagonisti si è rivelato un boomerang pericolosissimo che ha portato una fine imprevista e dolorosa.

Instagram vs realtà

Tutte le congetture arrivano a una sola conclusione perché questa tra Chiara Ferragni e Fedez pare una crisi non superabile. Vabbè la rabbia di lei per il bacio a Rosa Chemical sul palco e per averla oscurata nella notte che doveva essere all’influencer dedicata, ma il rancore pare andare oltre. Le foto e i baci dei Ferragnez a Sanremo nelle serate precedenti paiono un ricordo lontano, superato in poche ore dagli eventi. Finirà così la bella storia d’amore cantata sul palco e sbandierata per mari e per monti? C’è chi preferisce credere a una montatura social e chi è convinto della cruda realtà…