Francesco Totti e Ilary Blasi, fine di un (grande) amore?

Le voci che i due siano sul punto di annunciare il divorzio si fanno sempre più insistenti. Se fosse vero, sarebbe giunta al capolinea una bellissima storia nata venti anni fa da un colpo di fulmine (via tv) e coronata dopo le nozze nel 2005 dalla nascita di tre figli



La voce che Ilary Blasi e Francesco Totti siano sul punto di divorziare finisce sulle pagine dei giornali ogni due per tre. Ma stavolta a (ri)lanciarla è Dagospia. Un primo sospetto di qualche dissapore nel rapporto tra i due si era avvertito lo scorso 27 settembre in occasione del 45esimo compleanno di Totti. Alla festa Ilary Blasi non c’era. Non solo: tutti notarono che la conduttrice, sui social, non aveva pubblicato alcun post per fare gli auguri all’ex capitano della Roma. Gia allora i fan della coppia si chiedevano: «Si sono lasciati?». Ora Dagospia ha rivelato un altro indizio di un rapporto non più idilliaco: una lite esplosa tra i due lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia nella zona dei Castelli Romani. I rumors parlano di una separazione ormai prossima, a un passo dall’essere ufficializzata.

Se fosse vero, sarebbe giunta al capolinea una delle più belle coppie italiane di famosi. Protagonisti di una storia d’amore iniziata venti anni fa da un colpo di fulmine.Era il 2022 quando Francesco vide per la prima volta la showgirl in tv a Passaparola. E, come ha raccontato lui stesso, rimase a bocca aperta. «Mamma mia quanto è bella», disse al cugino Angelo e all’amico Giancarlo. I due gli spiegarono che la ragazza si chiamava Ilary Blasi ed era romana. E Totti, continuando ad contemplarla in video, esclamò: «Voglio sposarla». Lei era fidanzata e non intendeva lasciare il ragazzo dell’epoca, ma Francesco non mollò la presa e grazie a messaggi, chiamate e sorprese romantiche riuscì conquistarla. La storia diventò di dominio pubblico durante il derby del 10 marzo 2002, quando lui dopo un gol mostrò la maglia «6 unica». Il volto di lei, sugli spalti, fu illuminato da un sorriso imbarazzato. Tre anni dopo, nel 2005, i due diventarono marito e moglie. Ilary era già incinta di Cristian, nato il 6 novembre 2005, poi sono sono arrivati altri due bebè: Chanel (13 maggio 2007) e Isabel (10 marzo 2016). «Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte», aveva detto la Blasi, orgogliosa, qualche anno fa.

La showgirl per Francesco c’è sempre stata. Soprattutto nel momento più difficile, quello dell’addio al calcio. È stata lei ad aiutarlo a scrivere il discorso con cui si è congedato dai tifosi, nel maggio 2017, al termine della partita contro il Genoa: «Con Ilary parlavamo del discorso da un mese, volevo una cosa semplice. Alla fine ci siamo messi a buttare giù un po’ di cose, volevo esternare il mio amore ai tifosi», ha raccontato Totti nella sua biografia, Un Capitano. «Non è stato facile leggerla, quando ero da solo a casa la leggevo e piangevo. Cercavo di non farmi vedere dai miei figli, ma non ci riuscivo».

Uniti anche nel momento più duro, l’ex calciatore e la conduttrice sembravano inseparabili. Tanto che i fan della coppia non hanno mai spesso di sperare nel figlio numero quattro. Anche perché Francesco negli anni ha spesso ripetuto: «Vorrei cinque bambini, una squadra di calcetto». La notizia di un altro «Pupino» (o «Pupina») in arrivo, in questi anni è finita sui giornali con la stessa frequenza dei rumors che davano la coppia Totti-Blasi per spacciata. Il figlio numero quattro non è mai arrivato. Il divorzio invece, a dar retta alle indiscrezioni, sta per essere ufficialmente annunciato.



