Einstein parla italiano mercoledì 23 febbraio su Rai Storia

Il genio e l’Italia

Non tutti conoscono i profondi legami di Albert Einstein con l’Italia, fin dall’adolesenza. Attraverso ricostruzioni, testi originali e testimonianze, “Einstein parla italiano” – in onda mercoledì 23 febbraio alle 21.45 su Rai Storia – racconta la sua adolescenza trascorsa con la famiglia in Lombardia, tra Milano, Pavia e Casteggio, i suoi legami con matematici italiani e le conferenze tenute nell’ottobre del 1921, accettando l’invito del matematico Federigo Enriques, proprio in virtù dei bei ricordi che lo legavano alla nostra penisola.



Einstein tenne tre lezioni all’Archiginnasio di Bologna, tutte in italiano e si recò poi all’Università di Padova per rendere omaggio al matematico Ricci-Curbastro. Quello stesso anno, Einstein avrebbe ricevuto il Premio Nobel.



Il documentario, oltre ad essere stato realizzato con interviste ad esperti e a storici della scienza, è impreziosito da ricostruzioni in costume di alcuni momenti salienti della presenza di Einstein in Italia. Il ruolo di Einstein è interpretato da Francesco Petruzzelli, mentre Bernardino Bonzani, Lucia Donadio e Benedetta Pigoni danno voce e volto rispettivamente a Federigo Enriques, Ernestina Marangoni e Adriana Enriques.