Camila Cabello, il nuovo singolo è Bam Bam con Ed Sheeran

Camila Cabello ha annunciato che il duetto arriverà sul mercato tra pochi giorni, ovvero il 4 marzo

Bam Bam è il titolo del nuovo singolo di Camila Cabello che nelle scorse ore ne ha annunciato l’uscita con un post sul profilo Instagram che conta più di sessanta milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

La canzone è un duetto con Ed Sheeran, reduce dalla vittoria ai BRIT Awards 2022 nella categoria Songwriter of the Year.

CAMILA CABELLO CON ED SHEERAN, IL DUETTO

Il nuovo brano della voce di Never Be The Same, classe 1997, è una collaborazione con uno degli artisti britannici più famosi e amati a livello mondiale. Poco fa Camila Cabello ha annunciato la distribuzione del singolo che arriverà sul mercato tra pochi giorni, più precisamente il 4 marzo.

La cantante ha espresso grande apprezzamento verso l’artista dichiarando: “Ed Sheeran, tra le mie persone e artisti preferiti di sempre. Inoltre il giorno prima è il mio compleanno quindi tripla vittoria”.



Tra i singoli più amati della cantante troviamo Crying in the Club, Don’t Go Yet e Señorita in duetto con Shawn Mendes, quest’ultimo certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre un milione di copie.

Grande successo anche per i videoclip delle canzoni che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube, tra questi quello di Havana con Young Thug che ha superato quota un miliardo.