Andy Warhol, 14 film e documentari che raccontano il genio della Pop Art

Il 22 febbraio di 35 anni fa l’artista moriva in seguito un intervento chirurgico, dopo aver conquistato New York partendo dalle baraccopoli industriali di Pittsburg e aver cambiato e influenzato il volto dell’arte per decenni. Dall’ambiente della Factory al tentato omicidio da parte dell’attivista Valerie Solanas, in tanti hanno deciso di raccontare la sua figura eccentrica e iconica

Sono passati 35 anni dal 22 febbraio 1987, quando il mondo perse una delle menti più geniali dell’arte, Andy Warhol, morto a seguito di un intervento chirurgico all’età di 58 anni. Figura predominante della Pop Art, è stato uno degli artisti più influenti del ventesimo secolo, spaziando dalla pittura al cinema, dalla scultura alla sceneggiatura. Indimenticabili e inconfondibili le sue opere serigrafiche, ritratti di Marilyn Monroe, Mao Zedong, Che Guevara, Michael Jackson, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Marlon Brando, Liza Minnelli, le regine regnanti Elisabetta II, Margherita II di Danimarca, Beatrice dei Paesi Bassi, l’imperatrice consorte dell’Iran Farah Pahlavi, la principessa consorte di Monaco Grace Kelly e Lady Diana. Un successo basato sulla ripetizione: su grosse tele riproduceva moltissime volte la stessa immagine cambiandone i colori, per la maggior parte vivaci e forti. Personaggio eccentrico e geniale, sono diversi i film, i documentari e i cortometraggi che hanno deciso di raccontare la sua vita e il suo lavoro: eccone 14 che vale la pena recuperare.

ANDY WARHOL (1965)

Il cortometraggio diretto da Marie Menken è un film sperimentale basato sulla vita di Andy Warhol. È un sguardo raro e inedito sul lavoro dell’artista, che vediamo mentre esegue la sua serigrafia, pinza le tele alle cornici e aggiunge ritocchi di pittura ai lavori in corso. Warhol conosceva Menken e suo marito, Willard Maas, e di loro disse che furono “gli ultimi grandi bohemian. Scrivevano e filmavano e si ubriacavano – i loro amici li chiamavano gli ubriachi da studio – ed erano coinvolti con tutti i poeti moderni”.



THE ANDY WARHOL STORY (1967)

In questo lungometraggio autobiografico Andy Warhol racconta se stesso. Nel film l’artista, interpretato da Rene Ricard, invita nel proprio appartamento Edie Sedgwick (nel ruolo di se stessa) per discutere della sua carriera. Un faccia a faccia dal quale emerge un Warhol egoista, che usa le persone che lo circondano per poi gettarle via, e una Sedgwick distrutta dalle false promesse.

ANDY WARHOL AND HIS CLAN (1970)

È del 1970 il documentario di Bert Koetter, in cui Andy Warhol interpreta se stesso e che vede la partecipazione di Marie Menken. L’artista viene raccontato attraverso la sua “famiglia” di artisti e il suo lavoro nella pittura e nel cinema.

ANDY WARHOL: RE-REPRODUCTION (1974)

In questo cortometraggio di Toshio Matsumoto i quadri di Warhol vengono moltiplicati, dissezionati, sovrapposti, intersecati. Un’immagine caleidoscopica di Andy Warhol viene rallentata e riprodotta con improvvise fitte di stridulo rumore bianco, mentre la voce distorta e ritardata dell’artista guida lo spettatore in una sorta di “allucinazione”.

CHELSEA GIRLS WITH ANDY WARHOL (1976)

Il documentario di Michel Auder cattura momenti rivelatori della vita pubblica e privata di Andy Warhol, che in molte scene non sapeva di essere ripreso: l’inaugurazione della retrospettiva del Whitney Museum del 1970, una festa a casa di John Lennon e Yoko Ono, un’accesa conversazione telefonica tra l’artista, Viva – attrice che troncò i rapporti con la Factory negli anni ’60 – e Brigid Berlin.

SCENES FROM THE LIFE OF ANDY WARHOL: FRIENDSHIPS AND INTERSECTIONS (1982)

Un altro documentario basato sulla vita di Andy Warhol è quello di Jonas Mekas, che racconta l’artista con la collaborazione di personaggi fra cui Mick Jagger, John Kennedy Jr., John Lennon, Yoko Ono e Lou Reed.

ANDY WARHOL (1987)

Nel 1987 è la volta del documentario di Kim Evans e Lana Jokel, uscito nelle sale poco dopo la morte di Andy Warhol. Racconta l’artista attraverso interviste e clip dei suoi film, partendo dall’infanzia nelle baraccopoli industriali di Pittsburgh da figlio di immigrati lemchi.

SUPERSTAR: THE LIFE AND TIMES OF ANDY WARHOL (1990)

Il documentario di Chuck Workman ripercorre la vita di Andy Warhol dall’infanzia alla morte, dal trasferimento a New York dopo gli studi al Carnegie Tech allo sviluppo della Pop Art con Lichtenstein e Rosenquist, fino alla fondazione della Factory. A parlare di lui sono la famiglia, gli amici, un agente, galleristi e attori.

HO SPARATO A ANDY WARHOL (1996)

Il film indipendente di Mary Harron racconta un fatto realmente accaduto nella vita di Warhol, ovvero il tentato omicidio da parte dell’attivista Valerie Solanas. La donna negli anni Sessanta prega l’artista di produrre la sua pièce teatrale Up Your Ass, ma poi inizia a diventare paranoica e pensa che Warhol complotti contro di lei, e decide di sparargli per avere i suoi “15 minuti di popolarità”.

ANDY WARHOL: THE COMPLETE PICTURE (2002)

Il documentario di Chris Rodley mette insieme oltre 60 interviste ad amici, familiari, artisti della Factory, filosofi e storici dell’arte sulla figura di Andy Warhol. La produzione ha potuto accedere agli della Fondazione Warhol, a filmati amatoriali privati, audiocassette inedite ed estratti degli esperimenti cinematografici dell’artista.

VIES ET MORTS D’ANDY WARHOL (2005)

Nel 2005 il documentario di Jean-Michel Vecchiet intreccia la vita e la morte di Andy Warhol con i grandi eventi che hanno segnato la sua straordinaria esistenza.

A WALK INTO THE SEA: DANNY WILLIAMS AND THE WARHOL FACTORY (2006)

Il ritratto fatto da Esther Robinson di suo zio Danny Williams – regista un tempo amante e collaboratore di Warhol – esplora l’era Factory, fra un viaggio alla scoperta della famiglia e un’avvincente indagine sulla misteriosa scomparsa di Williams all’età di 27 anni.

FACTORY GIRL (2006)

Sempre del 2006 è il film Factory Girl diretto da George Hickenlooper, che racconta l’ascesa e il declino di Edie Sedgwick, icona pop degli anni Sessanta interpretata dall’attrice Sienna Miller. Arrivata a New York, Edie viene risucchiata dalla fabbrica creativa di Warhol senza riuscire a trovare un giusto equilibrio ed entra in una spirale di autodistruzione.

ANDY WARHOL: A DOCUMENTARY FILM (2006)

Ric Burns dirige un documentario che è una raccolta di filmati rari e interviste sulla vita e l’influenza artistica di Andy Warhol nel corso di decenni, dalla fine degli anni ’40 fino alla sua morte nel 1987. Il documentario nel 2007 ha vinto un Emmy per il Miglior Soggetto per un Programma non-fiction.