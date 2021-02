Vileda| la nuova campagna televisiva di lancio di Vileda 1-2 Spray Max – on air dal 21 febbraio

Vileda presenta la nuova campagna televisiva dedicata

al nuovo sistema lavapavimenti 1-2 Spray Max.

Dal 21 febbraio è on air la nuova campagna televisiva di lancio di Vileda 1-2 Spray Max, l’innovativo sistema lava pavimenti spray sempre pronto all’uso, per una pulizia veloce ed efficace.

Obiettivo della campagna è la celebrazione del nuovo brand positioning di Vileda



“Sentirsi a casa è straordinario” che, oggi più che mai, si arricchisce di valori importanti: la riscoperta della casa come luogo dove cercare comfort, stare bene e soprattutto sentirsi al sicuro e protetti, nonché il luogo in cui poter essere sé stessi.



Con un tono ironico e divertente, appositamente studiato per attivare la memorabilità del messaggio, lo spot mette in scena un breve racconto che unisce il benessere delle superfici pulite, il benessere dell’ambiente e il benessere del protagonista in questo ambiente. Un percorso narrativo che trova la sua massima espressione nel claim conclusivo: “Vileda, sentirsi a casa è straordinario”.

Il concept creativo punta a consolidare ulteriormente la brand awareness di Vileda, facendo leva sui key driver distintivi – l’innovazione, l’elevate performance e la cura del design – ed evidenziando le caratteristiche peculiari di Vileda 1-2 Spray Max come risposta ai bisogni del consumatore di oggi, costantemente alla ricerca di soluzioni pratiche che gli consentano di risparmiare tempo nel fare le pulizie, senza rinunciare a risultati ottimali, e che possano al contempo garantire igiene e rispetto dell’ambiente.

L’esclusivo panno in microfibra di Vileda 1-2 Spray Max è, infatti, in grado di rimuovere oltre il 99% dei batteri e virus* anche solo con acqua e rappresenta una scelta sostenibile poiché è lavabile in lavatrice fino a 200 volte, riducendo così gli sprechi rispetto a prodotti usa&getta. Peculiarità evidenziata attraverso un visual dedicato.

La campagna televisiva è stata realizzata su progetto dell’Agenzia Herezie e pianificata da Wavemaker, è on air in un primo flight dal 21 febbraio attraverso le principali emittenti televisive: RAI, Mediaset, LA7, Discovery Media e Sky. Lo spot sarà trasmesso durante i principali eventi televisivi e nelle fasce orarie di maggiore rilevanza.

E’ previsto un formato da 15” dedicato esclusivamente a Vileda 1-2 Spray Max, alternato a un formato da 30” che include anche la comunicazione di Vileda Revolution, il sistema lavapavimenti con piastra piatta che pulisce come uno spazzolone e si strizza come il Mocio, per una pulizia profonda e mani sempre asciutte.

In perfetta sinergia con gli investimenti televisivi, la campagna verrà supportata anche da attività digital declinate in campagne video, attività di drive to store e social media per potenziare l’awareness del prodotto.

* Rimuove E. coli, S. aureus e Bovine Coronavirus da pavimenti in legno sigillati e piastrelle in ceramica, come testato in un laboratorio indipendente.