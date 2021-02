Nino Frassica e la battuta su Alfonso Signorini: “Sarà denunciato per sequestro di persona”

Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Nino Frassica ha dedicato uno spazio per le sue gag di Novella Bella anche ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip. La gag sulla durata interminabile di questa edizione del reality show: “I parenti dei vip lo vogliono denunciare per sequestro di persona”.

Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Nino Frassica ha dedicato uno spazio per le sue gag di Novella Bella anche ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip. Tra gli scoop improbabili della sua rubrica, anche l’allungamento del Grande Fratello Vip, ormai in onda da più di sei mesi. Ecco la battuta di Nino Frassica: “Anticipazioni Canale 5. Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello Vip sarà prolungato.



Doveva finire il 1° marzo, finisce a Natale. Alfonso Signorini, per non far preoccupare i vip della casa, ha detto: “Ragazziii! Adorooo! Il Grande Fratello sarà prolungato.



Che bello! Ma non ha detto l’anno”. E i parenti dei vip: “Adesso alcuni parenti dei vips lo vogliono denunciare per sequestro di persona e lui ha risposto: ‘Adorooo!’“.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

La battuta di Nino Frassica, per la fortuna dei concorrenti del Grande Fratello Vip, resta tale. Perché il Grande Fratello Vip finirà e anche presto. Ormai, dopo sei lunghi mesi, mancano solo tre puntate alla fine: il 22 febbraio, il 26 febbraio e, il gran finale, previsto per il 1 marzo 2021. La media spettatori di questa edizione del Grande Fratello Vip, al momento in cui scriviamo, è di 3.268.000 per uno share pari al 18.84%.

Le nomination del Grande Fratello Vip

La puntata in onda il 22 febbraio sancirà un altro verdetto: uno tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. C’è la possibilità di partecipare al sondaggio di Fanpage.it: chi vuoi salvare tra i tre vip in gara? I risultati, al momento, sembrano essere favorevoli proprio nei confronti di Stefania Orlando che ha già vinto un importante televoto contro Giulia Salemi, una settimana fa. Mancano solo tre puntate alla fine e ogni televoto è ormai decisivo.

Gennaro Marco Duello, Tv.fanpage.it