Ilaria D’Amico, lacrime in diretta per la sorella Catia, morta di tumore: “La commozione mi spezza il respiro”

Ilaria D’Amico si commuove in diretta tv al ricordo della sorella Catia, morta (“un fulmine a ciel sereno…”) lo scorso ottobre per un tumore. E ora si commuove fino alle lacrime, con la voce rotta, mentre si confida a Silvia Toffanin: “La commozione mi spezza il respiro…”



UN RIFERIMENTO PER ME – La giornalista e compagna di Gigi Buffon si confida a Silvia Toffanin, a Verissimo. Parlando della sorella Catia: “Lei per me era il punto di riferimento. Abbiamo poi vissuto l’ultima parte del cammino insieme, scambiandoci le forze reciproche. Lei non aveva bisogno di sapere tutto, così ha combattuto fino alla fine. Ci ha donato giorno dopo giorno la sua ironia e la sua capacità di crederci fino in fondo”. Purtroppo è finita nel peggiore dei modi: “Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre così buona”.

UNA MALATTIA TERRIBILE – Una tragedia vissuta accanto alla mamma e alla nipote Alessandra, la figlia venticinquenne di Catia che studia per diventare insegnante: “Sono molto preoccupata per mia mamma. Ora vive con Alessandra. È ultraottantenne e la chiamo tutti i giorni all’ora del tramonto, il momento più malinconico della giornata. La telefonata parte in salita e poi si conclude un po’ meglio”.







