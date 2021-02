Barbara Palombelli a Sanremo 2021, bufera su Amadeus: “Disprezzate le giornaliste Rai”

Dopo l’annuncio di Barbara Palombelli conduttrice a Sanremo 2021, in molti hanno attaccato il direttore artistico Amadeus: ecco il motivo.

Nuova bufera sul direttore artistico di Sanremo 2021 Amadeus! Stavolta ad attirare le critiche sul noto conduttore è stato l’annuncio della giornalista Barbara Paolmbelli come presentatrice della quarta serata del Festival. Un annuncio a sorpresa che ha spiazzato molti, visto che la moglie di Francesco Rutelli è notoriamente un



volto Mediaset. E per qualcuno aver scelto lei è un ennesimo atto di disprezzo alle giornaliste Rai!

Barbara Palombelli a Sanremo 2021: scoppia la polemica

La conduttrice su Facebook ha subito ringraziato la sua azienda e Amadeus per averla scelta, dicendosi molto emozionata. Tuttavia, queste parole non hanno minimamente frenato le polemiche, esplose immediatamente.

Scrive ad esempio Vittorio di Trapani, segretario dell’Usigrai, su Facebook “Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival“.

La consigliera Rita Borioni ha quindi aggiunto: “Botteri, Sciarelli, Bortone, Giandotti non andavano bene? Evidentemente le giornaliste Rai non sono all’altezza secondo i vertici della Rai“. Ma tante critiche sono arrivate anche dal mondo della politica, portando Amadeus a dover rispondere in diretta a Che tempo che fa.

Amadeus spiega perché Barbara Palombelli a Sanremo

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo Sanremo, Amadeus, ribattezzato da Fiorello ‘lo Swiffer delle polemiche’, ha voluto spiegare il motivo per cui ha scelto Barbara Palombelli come volto di una serata di Sanremo: “Non cerco polemiche, anche se c’è quella su Barbara Palombelli perché è giornalista Mediaset, ma confermo che ci sarà venerdì sera. L’ho voluta perché ha tante ore di televisione, forse ha il record“. Fiorello ha quindi aggiunto, coin una delle sue consuete battute: “Sanremo è di tutti, è come l’aria. Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c’è in me“.





