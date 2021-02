Antonella Clerici festeggia il compleanno della figlia Maelle: “Già 12 anni… e sembra ieri”

La conduttrice riserva parole dolcissime (e un super party in famiglia) per la sua bambina. Meglio, signorina ormai…

Antonella Clerici festeggia i 12 anni della figlia Maelle con una super torta e con la loro casa di campagna addobbata come non mai. Una giornata davvero speciale in famiglia. Con Vittorio Garrone a fare da papà adottivo.

GIORNATA RICCA DI SORPRESE

E così, ecco mamma Antonella Clerici con la sua unica figlia, Maelle. Che compie 12 anni. Per lei, una giornata ricca di sorprese. Con la casa che trabocca di palloncini e festoni, un pranzo in famiglia (allargata) e una super torta di cioccolato a forma di cavallo, la grande passione di Maelle. Con tanto di candelina che sembra un razzo.

LA COMMOZIONE DI MAMMA

Antonella Clerici, naturalmente, condivide con i suoi fan anche la grande emozione per la giornata speciale: “Auguri amore mio grande”, dice, emozionatissima. “Cresci in fretta… Già 12 anni. Sembra ieri, eppure… Sei speciale, generosa, simpatica e timida… Ma è il cuore di mamma che parla”.Come a giustificarsi per tutto ciò che di buono, dolce e tenero dice della sua bambina… che sta crescendo sempre più.

GLI AUGURI DELGI AMICI VIP

A festeggiare Maelle manca però papà Eddy Martens. Almeno pubblicamente, visto che il ballerino è ormai tornato in Belgio fin dal 29026, quando è finito definitivamente l’amore con Antonella Clerici. Ma sono tanti gli amici vip che si sono fatti vivi per festeggiare la figlia di Antonellina… da Laura Pausini a Gigi D’Alessio, fino a Lorena Bianchetti, Rita Dalla Chiesa e tanti altri.







oggi.it