Sonia Bruganelli, compleanno nella boutique Gucci a Roma: un party insolito e c’è pure la riffa griffata con regali del famoso brand per gli ospiti

La moglie di Paolo Bonolis festeggia con pochi intimi i 46 anni. La bionda non bada a spese, nonostante sia la festeggiata è lei a fare doni.

Sonia Bruganelli festeggia il compleanno nell’esclusiva boutique Gucci in pieno centro a Roma. La produttrice, moglie di Paolo Bonolis, celebra i 46 anni con un party davvero insolito in cui c’è pure la riffa griffata.

Si brinda con flut ricolmi di champagne, si mangiano spuntini e si chiacchiera amabilmente. Sonia Bruganelli, insieme al marito, si intrattiene con pochi selezionatissimi ospiti, gli amici più cari.

La boutique Gucci è tutta per loro. Nonostante sia la festeggiata, è lei stessa a fare sfarzosi doni agli invitati. Sonia Bruganelli organizza un’estrazione a sorpresa. I premi sono ambitissimi, tutti accessori firmati del famoso brand moda che ospita l’inusuale festa.

E’ Paolo Bonolis a estrarre i numeri. La riffa rende tutti felici, soprattutto i fortunati che vedono arrivare davanti a loro il costoso regalo racchiuso in una scatola altrettanto bella.

La festa di compleanno di Sonia Bruganelli si conclude con una bella torta. Ci sono le candeline da spegnere. Tutti applaudono la produttrice.

Tra gli ospiti anche la showgirl Laura Cremaschi, che condivide tutto nelle sue IG Stories. In casa Bonolis, ancora una volta, non si bada a spese per un giorno così importante e speciale per l’affascinante Sonia.









