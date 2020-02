Giulia Montanarini incinta a 44 anni per la prima volta

L’ex Letterina di Passaparola ed ex tronista di Uomini e Donne mamma

Lei e il suo compagno da cinque anni Gianmaria al settimo cielo

Giulia Montanarini è incinta. A 44 anni diventerà mamma per la prima volta.

La bella bionda, ex Letterina di Passaparola ed ex tronista di Uomini e Donne è al settimo cielo con il suo compagno Gianmaria, con cui vive una appassionata storia d’amore da cinque anni, già padre di due bimbi, un maschio e una femmina nati da una precedente relazione.

Ha alle spalle due matrimoni, con Marco Basile e con Luisito Campisi. Con la serenità sentimentale Giulia Montanarini si è regalata anche una cicogna.

“Non sapevo cosa fossero quelle palpitazioni notturne, quelle nottate passate in bianco, quelle strane coincidenze che mi hanno portato a comprare quel test di gravidanza,…un turbinio di emozioni… Quel test tra le mie mani tremolanti e gli occhi pieni di lacrime abbiamo io ed il tuo papa’ scoperto di aspettare te…. Il mio corpo la tua culla sta cambiando giorno dopo giorno ma per te questo ed altro perché sei e sarai la mia priorità nella vita… Ancora non ci creo…aspetto te… Una bambina. Io, il tuo papà e i tuoi fratellini ti amiamo già follemente”, scrive Giulia annunciando la gravidanza sul social.

Non ha fatto alcuna cura ormonale ed è al quarto mese di gestazione, come rivela a Diva e Donna. “Io e il padre di mia figlia stiamo insieme da cinque anni, lui fa il medico e vive Roma dove io mi sono trasferita dopo due mesi che l’ho conosciuto. Lui ha già due figli, un maschio e una femmina, e all’inizio non aveva intenzione di averne altri. Quest’estate però abbiamo deciso che ci avremmo provato: i bimbi erano un po’ cresciuti. E’ arrivata al primo tentativo. L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale”, racconta.

“Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l’ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso …”, confessa ancora la Montanarini.

Quando ha scoperto che era in dolce attesa non riusciva a crederci: “Mi sentivo strana, dormivo poco la notte e avevo la tachicardia, poi di giorno mi imbattevo sempre in bimbi piccoli. Sesto senso. A un certo punto sono andata in farmacia e ho comprato il test. L’ho fatto ed ero incinta. Ho chiamato mia sorella, la mia gemella: lei ci ha messo sette anni per avere figli, io non ci credevo e continuavo a chiederle se quei test erano sicuri: ne ho comprati cinque e mi davano tutti la stessa risposta”.

Gossip.it