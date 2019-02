Stasera, alle 23,10 su Rai Storia, ci sarà l’omaggio a Gabriele La Porta

In ricordo del giornalista e filosofo Gabriele La Porta, scomparso il 19 febbraio a 73 anni, Rai Cultura propone un suo documentario del 1981, dedicato a Dionisio, della serie “La ricerca sul mito-Il mito di Dioniso” – prodotto dalla struttura “Dipartimento Scuola Educazione” – in onda alle 23.10 su Rai Storia.

In questo programma, Gabriele La Porta parla del mito di Dioniso, figura della mitologia greca, figlio di Zeus e Semele, di ciò che rappresenta, degli studiosi che ne analizzarono la figura e della diffusione del suo mito nelle varie classi sociali. La Porta analizza anche i riti che venivano officiati in suo onore e l’importanza delle cerimonie religiose e dei miti per gli antichi Greci.