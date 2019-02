Meghan Markle e il baby shower ultra milionario. Alla festa però manca Kate

Baby shower per Meghan Markle di super lusso senza la Middleton ma insieme alla moglie di George Clooney

Cinque giorni a New York per festeggiare il primo erede dei duchi di Sussex. La festa che si è svolta in questi ultimi giorni è stata, per Meghan Markle, un tripudio di eccessi e vistosità. Tante le star presenti, tutte amiche intime della duchessa, ma come riportano i settimanali di gossip, Kate Middleton era assente.

Tutto ciò alimenta ancora di più la faida di palazzo che c’è tra le due.

La festa della Markle è stata curata nei minimi dettagli, ma la duchessa non ha speso neanche un penny dato che è stata Serena Williams, inseparabile amica dal 2010, che ha organizzato tutto. Dalla location, in un ambizioso hotel a 5 stelle nel cuore dell’Upper West Side, fino ai regali ricevuti. Spicca una macchina per lo zucchero filato e una mini bicicletta. Una decina gli invitati tra le donne dell’alta società newyorkese, e spunta persino Amal Clooney. Come è stato riportato sui social, la moglie di George Clooney, fasciata in un abito rosso fuoco, è stata una delle invitate più attese e volute dalla Markle dato che entrambe condividono l’amore per le attività filantropiche.

Una fuga da capogiro dato che sono stati spesi più di 10mila dollari tra hotel e pranzi. E più di 250 mila dollari solo per il jet privato. Opulenza e dissipazione a parte, i tabloid inglesi non hanno menzionato l’assenza di Kate. In molti credono che presto in Inghilterra verrà organizzato un altro party in cui sarà presente anche la moglie di William.

Carlo Lanna, il Giornale