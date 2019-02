Giorgio Manetti: “Farò un programma in Russia”

L’ex divo di “Uomini e donne”, Giorgio Manetti è tornato alla ribalta delle cronache dello spettacolo. Questo ritorno così impetuoso è dovuto ad un annuncio che lo stesso Manetti ha dato al settimanale Nuovo. L’ex tronista ha dichiarato che “dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca in qualità di presentatore di un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di Giorgio Manetti”. La notizia sorprende perché si scopre che il personaggi di Manetti sia piaciuto anche all’estero. Chissà se la Russia gli darà un successo forte quanto quello avuto nel nostro Paese.