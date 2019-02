Domenica torna “Grazie dei fiori”, su Rai3 con Pino Strabioli: ci sarà Arisa

Le luci dell’Ariston si sono spente da poco ma l’evento canoro più importante d’Italia ha continuato a far parlar di sé, lasciandosi alle spalle la consueta scia di polemiche. Pino Strabioli non si ferma e con il suo “Grazie dei fiori”, in onda domenica alle 20.30, proprio da Sanremo, dai camerini minuscoli dell’Ariston, accoglie la testimonianza a caldo di un’interprete amatissima, Arisa, che apre la puntata dedicata ad alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana.