Belen diventa una furia: “Non ti sto facendo vedere due tette”

Belen replica alle critiche dei fan dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram

Si torna a parlare di Belen Rodriguez e delle sue forme da urlo. La showgirl argentina non è una novità che le sfoggi con parecchio orgoglio. E fa pure bene. E non è nemmeno una novità che in rete venga attaccata continuamente per questo. Ma ora, anche lei si è stancata e ha risposto per le rime.

Dopo aver pubblicato un video nel quale mostra il suo bellissimo viso, infatti, alcuni utenti si sono dati alla pazza gioia e gliene hanno dette di tutti i colori. Belen non ci ha visto più e cosa ha fatto? Ha replicato.

“Sei di un egocentrismo puro. Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia di 16 anni fa post così stupidi ma, in fondo, è tutta questione di intelligenza”, scrive un utente. E i commenti su questa linea sono tantissimi. Così, stanca di essere umiliata di continuo, la Rodriguez tira fuori le unghie. “È tutta una questione di intelligenza, sono d’accordo. Nel sapere osservare – ha iniziato Belen -. Non ti sto facendo vedere due tette, che mi andrebbe bene lo stesso, ma ti sto facendo vedere i miei occhi sereni, che dicono un sacco di cose, raccontano le mie storie”.

Ma l’affondo non è finito. Belen rincara la dose: “Sorrido in camera lenta perché così dura ancora di più l’energia spettacolare che sprigiona un sorriso e poi mi coccolo i capelli perché bisogna imparare a volersi bene, a farci le carezze da sole”. E diciamo che dopo questa risposta, Belen ha vinto. Tutti zitti.

Anna Rossi, il Giornale