Ascolti tv, “Che Dio ci aiuti” vince ancora

La serie di “Che Dio ci aiuti” si conferma un successo in prima serata Rai1 e ieri ha ottenuto un ascolto complessivo di 5 milioni 265 mila spettatori, pari al 23,6 di share. In particolare il primo episodio è stato visto da 5 milioni 559 mila spettatori con il 22,1, mentre il secondo è arrivato a 5 milioni 14 mila, share del 25,2.

Su Rai2 “Popolo sovrano” di Alessandro Sortino ha ottenuto 570 mila spettatori e uno share del 2,8, mentre la prima serata di Rai3 con il film drammatico “Il caso Spotlight” è stata seguita da 1 milione 76 mila spettatori, pari al 4,5 di share.

La seconda serata di Rai1 con “Porta a Porta” fa registrare 907 mila spettatori e l’11,5 di share.

In access prime time su Rai1 “I Soliti Ignoti – Il ritorno” vince gli ascolti di fascia con 5 milioni 216 mila spettatori e il 20 di share, mentre su Rai2 il programma d’informazione “Tg2 Post” fa segnare 960 mila spettatori e il 3,6.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” si conferma vincente con 5 milioni e 107 mila spettatori e il 24,9 di share.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8 milioni 992 mila spettatori e il 35,2 di share, la seconda serata con 3 milioni 792 mila e il 33 di share e le 24 ore con 3 milioni 727 mila e il 36,1.