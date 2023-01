Michael Jackson, in arrivo il biopic sulla star: lo dirigerà Antoine Fuqua

Annunciato a novembre 2019, entra in produzione. Il titolo sarà semplicemente “Michael” e tratterà tutti gli aspetti del re del pop morto nel 2009

Dopo quelli su Elvis Presley e Whitney Houston, arriverà anche il biopic su Michael Jackson. Il tanto atteso film, già annunciato a novembre 2019, comincia finalmente a materializzarsi. Secondo i media americani l’inizio della produzione è previsto proprio in questo 2023. La prima importante novità riguarda la regia per la quale è stato scelto Antoine Fuqua, dietro la macchina da presa per film d’azione come “The Equalizer” (2014), “Training Day” (2001) e il thriller “Emancipation” (2022).

IL TITOLO – Il biopic autorizzato su Michael Jackson sarà prodotto dalla Lionsgate insieme a Graham King di GK Films (“Bohemian Rhapsody”) e agli esecutori degli eredi dell’artista John Branca e John McClai. La sceneggiatura è stata affidata a John Logan, candidato a tre premi Oscar con “Il gladiatore”, “The Aviator” e “Hugo Cabret”. Il titolo sarà semplicemente “Michael” e tratterà tutti gli aspetti del re del pop morto nel 2009, uno degli artisti di maggior successo discografico di sempre ma anche protagonista di una traumatica ascesa come bambino prodigio, di varie eccentricità nella vita adulta, passando dal cambiamento radicale dei propri connotati, fino alle accuse di abusi nei confronti di minorenni.

LE PAROLE DEL REGISTA – A proposito di Jacko, Antoine Fuqua ha raccontato: “Per me non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare videoclip musicali guardando i suoi lavori”. Il regista ha spiegato: “La musica e quelle immagini sono parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia e la sua musica sullo schermo è stata irresistibile”. All’inizio della sua carriera Fuqua ha diretto video musicali di star come Prince, Lil’ Wayne, Stevie Wonder e Coolio, prima del suo debutto al cinema con “Training Day”.

I RECORD DI JACKSON – Il film viene dopo il successo a Broadway del musical “MJ”, campione di incassi al botteghino. Michael Jackson è uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con una vendita stimata di 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Conta 13 singoli al numero 1 di Billboard Hot 100, più di qualsiasi altro artista maschile nell’era Hot 100, ed è stato il primo artista ad avere un singolo nella top 10 in quella classifica in cinque decenni diversi.