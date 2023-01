Ezio Greggio sbotta contro gli haters che lo accusano di essere il “nonno” della sua compagna: “andate a caga*e”

Sul social molti follower criticano la relazione di Ezio Greggio con Romina Pierdomenico, di circa 39 anni più giovane di lui: i due stanno insieme dal 2018. Sono tanti quelli che lo accusano di essere il ‘nonno’ della fidanzata, il conduttore di Striscia la Notizia si arrabbia.

Una follower alla modella e conduttrice radio scrive: “Di certo, se vuoi sposarti e avere dei figli, tu puoi aspettare, lui no. Parecchia differenza d’età e tu questo lo sai, ma è più bello fare finta di nulla, tanto sai come andrà a finire”. Greggio imbufalito replica: “Ma scusa, nel tuo profilo scrivi ‘mamma a vita’, ma perché anziché parlare dei tuoi figli, parli di quelli degli altri? E poi hai un profilo con le foto da modella fallita, pure mezza nuda. Brutta bestia l’invidia. Salutami i tuoi ragazzi, spero che il padre sia meglio della madre”.

Il comico 68enne a chi non crede al rapporto appassionato tra lui e Romina dice, senza alcuna remora: “Ma vai a caga*e!”. Un’altra sottolinea: “L’amore…sì, per il portafoglio, quello sì non ha età. Ma per piacere!”. Il conduttore controbatte: “Questa c’ha un profilo pieno di capelli e fa il fenomeno! Fai bene a non mostrare la faccia…ma per piacere… Perché sopra ci devi mettere le mutande! Ma vaff…”.

Un’utente si immagina Romina già concorrente al prossimo GF Vip. Ezio replica: “Dove andrà lei a lavorare in futuro non lo sa, dove lavori tu tutto l’anno lo sanno tutti i tuoi clienti. Che def…”.

C’è chi scrive: “L’amore non ha età, è vero”, riprendendo il titolo del settimanale in cui troneggia la foto della coppia in copertina. Poi aggiunge: “…E solo se di mezzo c’è il denaro. Negli ultimi giorni abbiamo avuto testimonianze di rapporti assurdi finiti male con ragazze che amavano chi gli poteva essere nonno”. Greggio, facendo riferimento all’account della signora in questione, tuona: “Questa c’ha ‘na bottega di cornici, ma vuol fare il quadro della situazione. Ma pensa al tuo negozio def…”. Anche la Pierdomenico ribatte: “Spero lei non abbia figli, perché è davvero di cattivo gusto leggerla”.