Britney Spears cambia nome: ora è River Red

La cantante ha cambiato nome sui social: una modifica radicale della sua identità?

Sono lontani i fasti dei primi anni Duemila per Britney Spears, che preoccupa sempre di più i suoi fan. La cantante, che di recente ha vinto la causa legale contro il padre, che svolgeva le veci di tutore, ora sarebbe tornata libera di essere se stessa, con tutte le conseguenze del caso. Persone vicine affermano che la cantante sarebbe ormai fuori controllo e le sue recenti apparizioni social sembrerebbero non smentire queste indiscrezioni. Britney Spears è tornata alla ribalta della cronaca proprio per gli ultimi post pubblicati nel suo profilo. Ma c’è di più, perché su Instagram ha anche cambiato nome: non è chiaro se il cambiamento sia solo per quanto concerne la sua professione o se, invece, abbia deciso per una modifica radicale della sua identità.

BRITNEY SPEARS DIVENTA RIVER RED

Indossando un top con un pantaloncino rosso marchiato Coca-Cola, infatti, Britney Spears ha ballato sulle note di Attention, brano di Omah Lay e Justin Bieber. E non è tanto il balletto a lasciare interdetti quelli che l’hanno visto. Ciò che ha particolarmente colpito è che, se nel nome utente la cantante ha mantenuto il suo nome, ossia Britney Spears, nella descrizione del profilo questo è stato sostituito da River Red. Che significa può avere? Impossibile da dire, almeno al momento, perché la cantante non ha fornito alcuna indicazione o spiegazione a questo cambiamento. Il nome River Red pare riferirsi al pianeta Rosso, Marte, come ha scritto Britney Spears in un post successivo, nel quale afferma di aver trovato la sua strada grazie a un amico di infanzia che le avrebbe indicato la via. Il post è una sequenza di frasi poco comprensibili, ma il riferimento a Marte sembra essere chiaro: “Il fuoco è dove illumina… Fissarlo e saltare senza paura!”.

IL POST DI BRITNEY SPEARS

Sotto il post in cui balla con il top della Coca-Cola si legge: “Sono stata a casa di mia zia Susy e abbiamo fatto tre torte da dare alla messa questa domenica. Ho sentito dire che gli uomini preferiscono la ciliegia e le donne la banana. In entrambi i casi, la notizia di me brilla nei notiziari e poi lo sfruttamento del mio passato è un modo intelligente per farmi apparire come una donna graziosa che possiamo guardare e dire: “Awww”. Il mio vicino dice che lo pagherò per il resto della vita”. Quindi, la cantante prosegue: “Mi dispiace caro amico, ma se mai avessi assaggiato la mia torta… Potrei finalmente consegnarla con il mio bel c…”.