Avatar 3, Oona Chaplin sarà nel cast

Digital Spy ha rilanciato l’indiscrezione del magazine Empire secondo cui Oona Chaplin interpreterà Varang, leader di una nuova tribù Na’vi

In attesa di conoscere i risultati finali del botteghino di Avatar – La via dell’acqua, inizia a delinearsi sempre più chiaramente il futuro del franchise. Oona Chaplin, nipote del celebre Charlie e attrice de Il Trono di Spade, farà parte del cast del terzo film di Avatar.

AVATAR 3, OONA CHAPLIN

La grande affermazione mediatica dell’attrice è arrivata con il ruolo di Talisa Maegyr nella serie dei record Il Trono di Spade con cui ha conquistato grande popolarità a livello internazionale.

Digital Spy ha rilanciato l’indiscrezione di Empire secondo cui l’attrice entrerà a far parte del franchise di James Cameron con un ruolo molto importante. Infatti, l’attrice interpreterà Varang, leader di una nuova tribù Na’vi che avrà un ruolo da antagonista. Jon Landau ha raccontato: “Non ci sono esseri umani buoni e altri cattivi – la stessa cosa per quanto riguarda i Na’vi – ma spesso le persone non si considerano cattive”.

Il producer ha aggiunto: “Qual è la causa di come evolvono in ciò che percepiamo come cattivo? Forse ci sono altri fattori di cui non siamo a conoscenza”.

Inoltre, secondo quanto rivelato da James Cameron in una recente intervista con Edith Bowman, il narratore del terzo film sarà Lo’ak: “Credo possa essere intrigante per le persone pensare a cosa possa accadere. Jake è stato il narratore per il primo e il secondo film e avremo un narratore diverso per ognuno dei prossimi film”.