Super Bowl 2022, il bellissimo spot dell’Halftime Show. 

Il filmato mostra Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar avviarsi insieme verso il SoFi Stadium



Quest’anno Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar sono i protagonisti dell’Halftime Show dell’evento sportivo più seguito al mondo.

Nelle scorse ore l’account Instagram della National Football League ha pubblicato lo spot ufficiale dello spettacolo che da decenni attira l’attenzione di decine milioni di persone da ogni angolo del pianeta.

SUPER BOWL, LO SPOT DELL’HALFTIME SHOW



Cinque artisti che hanno segnato il corso della musica in modo indelebile. Quest’anno l’Halftime Show del Super Bowl può contare sulla presenza di un gruppo di protagonisti assoluti delle sette note.



La National Football League ha appena regalato al pubblico lo spot dell’evento mostrando i cantanti alle prese con i preparativi per lo spettacolo.



Il filmato si apre con lo stile inconfondibile di Eminem per poi lasciare spazio alle note di uno dei brani più iconici di Snoop Dogg continuando con Mary J Blige e Kendrick Lamar fino alla chiusura di Dr. Dre.



Nella parte conclusiva il filmato mostra i cantanti avviarsi insieme verso il SoFi Stadium.



Nel giro di breve tempo lo spot ha ottenuto numerosi commenti da parte del pubblico, curioso di poter vedere le cinque colonne portanti della musica sullo stesso palco.



Lo scorso anno l’Halftime Show del Super Bowl ha visto protagonista The Weeknd, mentre nel 2020 è stata la volta di Jennifer Lopez e Shakira che hanno regalato uno spettacolo pieno di energia e coreografie grazie ad alcune delle loro più celebri hit con cui hanno fatto scatenare il pubblic.