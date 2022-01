Emma Marrone porta Britney Spears a Sanremo 2022

Questa edizione di Sanremo si preannuncia già con una carica di woman power non indifferente, anche grazie a Emma Marrone e la sua Ogni volta è così, accompagnata dall’orchestra diretta da Francesca Michielin. Ma le due non hanno finito di stupirci perché durante il TG1 di giovedì 20 gennaio Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2022, ha annunciato i brani che i cantanti proporranno durante la quarta seratadedicata alle cover e tenetevi forte perché Emma e Francesca regaleranno vibes Anni 90.

Questa è la prima edizione in cui ai concorrenti sarà permesso di esibirsi in una cover degli Anni 90, anche straniera, e le due cantanti non hanno certo perso l’occasione di infiammare l’Ariston con un brano che è l’icona del pop. Stiamo parlando di …Baby One More Time di Britney Spears. Allora preparate le vostre divise scolastiche, raccogliete i capelli in due codini dai pom pom rosa e cominciate a scaldare i motori per l’omaggio degli omaggi. “Vivo solo per questo momento” commenta l’annuncio via Instagram Emma Marrone mentre Francesca Michielin aggiunge “Praticamente rompiamo l’internet ogni settimana qui” e noi non possiamo che unirci al coro di fibrillazione pura.

Avremo un momento #FreeBritney sul palco di Sanremo e noi ancora non ce ne siamo bene rese conto. La battaglia di liberazione femminile e femminista della popstar americana arriverà anche sui nostri piccoli schermi grazie a Emma e Francesca Michielin, che di attivismo ne sanno qualcosa, così come noi sappiamo già per chi fare il tifo quella sera.

Tra i duetti più interessanti è doveroso elencare Achille Lauro e Loredana Bertè con Sei bellissima, l’omaggio a Raffaella Carrà di Tananai e Rosa Chemical, Sangiovanni insieme a Fiorella Mannoia su A muso duro. Salirà sul palco dell’Ariston anche un inedito quartetto, formato da La rappresentante di lista insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, sulle note di Be My Baby. Per scoprire tutte le cover della quarta serata di Sanremo 2022, vi lasciamo qui l’elenco completo.



Elle.com