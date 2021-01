Ascolti tv: Che Dio ci aiuti affonda Daydreamer, parte male La pupa e il secchione e viceversa

Ancora ottimi ascolti per la sesta stagione della fiction Rai con Elena Sofia Ricci, che porta a casa 5,5 milioni di spettatori e quasi il 23% di share, contro i 2 milioni di Daydreamer – Le ali del sogno. Al via la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, che però parte peggio dello scorso anno.

I dati Auditel di giovedì 22 gennaio registrano un nuovo boom d’ascolti per Che Dio ci aiuti 6. La fiction di Rai1 non si ferma e supera i 5 milioni e mezzo di spettatori, mettendo alle strette Daydreamer che resta inchiodato ai due milioni di spettatori. Canale 5 aveva deciso inizialmente di togliere la soap opera turca dalla prima serata, ma ha poi confermato la collocazione del 21



gennaio. Dalla settimana prossima, però, le cose cambieranno: la serie con Can Yaman si sposterà al martedì. Per quanto riguarda invece la partenza de La pupa e il secchione e viceversa, questa quarta stagione ha preso il via con un calo di spettatori rispetto allo scorso anno.

Gli ascolti di giovedì 21 gennaio 2021

Questi i numeri di ieri sera. Su Rai1 Che Dio ci aiuti 6 ha conquistato 5.504.000 spettatori (22,2% di share). Su Canale5 Daydreamer – Le ali del sogno ha registrato 1.994.000 spettatori (9,3%). Su Italia1 la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha raccolto 1.790.000 spettatori con il 9,7% (lo scorso anno partì da 2,5 milioni).

Su Rai2 la partita di Coppa Italia Lazio-Parma è stata seguita da 1.625.000 spettatori (6,2%). Su Rai3 il film Il disertore ha raccolto 1.552.000 spettatori (6,6%). Su La7 Piazzapulita ha conquistato 1.282.000 spettatori (5,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.106.000 spettatori (5,7%). Su Tv8 l’action Tomb Raider è stato la scelta 735.000 spettatori (3%). Sul Nove 406.000 spettatori con l’1.6% hanno seguito Il segno della libellula – Dragonfly.

I programmi di venerdì 22 gennaio 2021

Stasera, la Rai propone lo show con Fiorella Mannoia La musica che gira intorno (Rai1), la serie The Good Doctor (Rai2), Titolo V (Rai3), Blitz – Il film (Rai4), Art Night (Rai5), il film Sirene (RaiMovie), Una casa nel cuore (RaiPremium). Su Mediaset vanno in onda il film in prima tv 10 giorni senza mamma (Canale 5), Freedom: Oltre il confine (Italia 1), Quarto grado (Rete 4), Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Canale 20), Prima ti sposo, poi ti rovino (La5), Tremors 5: Bloodlines (Italia 2), L’insegnante va in collegio (Canale 34) e La recluta (Iris). Questi gli altri programmi: Propaganda Live (La7), Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Tv8), I migliori fratelli di Crozza (Nove).

Valeria Morini, Tv.fanpage.it