Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”

“Mi ha preso a picconate”: audio shock di una giovane donna, Selene, in un messaggio whatsapp ad una amica. Ma il compagno nega di aver avuto a che fare con la sua morte. Cosa è successo a Selene? La mamma si è rivolta al programma di Federica Sciarelli, mercoledì 22 gennaio alle 21.20 su Rai3.

Un monsignore a Chi l’ha visto?”: “Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero.” È don Piccoli che, dopo essere stato condannato per omicidio, ha deciso di spiegare al programma di Rai3 la sua verità. Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti. Per assistere al programma in diretta dallo studio: telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it.