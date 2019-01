Uomini e donne, il dramma di Sabrina Ghio: il tunnel, quando la vita era appesa a un filo

Sabrina Ghio è l’ex volto noto di Uomini e Donne che recentemente si è lasciata andare a delle confessioni con i suoi follower di Instagram relative a una fase travagliata della sua vita. Rispondendo alle domande dei suoi seguaci, è emerso come Sabrina abbia dovuto affrontare un periodo molto delicato che lei stessa ha definito come un tempo di “mortificazione interiore”, nel corso del quale ha pensato di non potercela fare. Aveva smarrito se stessa e la voglia di vivere, fino a quando non è andata in terapia.

Gli anni passavano e lei non riusciva a staccarsi dal tunnel della depressione né a prendere decisioni che potessero effettivamente risollevarla da quella condizione. Passato del tempo e guidata da un bravo terapeuta è però riuscita a guardare nuovamente davanti a sé. Oggi ha abbondantemente superato il momento delicato, infatti la vediamo più serena che mai insieme alla figlia Penelope e al nuovo compagno Carlo.

Liberoquotidiano.it